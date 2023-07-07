Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів, – The Washington Post

Президент США Джозеф Байден схвалив надання українській армії касетних боєприпасів. Про передачу цих снарядів очільник Сполучених Штатів має повідомити 7 липня.

Журналісти The Washington Post зазначають, що цей крок передбачає обхід законодавства США. Адже у Сполучених Штатах заборонили виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів іншим країнам.

Дивіться також США підтвердили, що розглядають передачу касетних боєприпасів: Резніков анонсує "хороші новини"

Україна отримає касетні боєприпаси

У виданні зазначили, що рішення про передачу касетних боєприпасів нашій країні ухвалили після кількох місяців внутрішніх дебатів щодо того, чи постачати спірні боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу. Крім цього, надання цих снарядів відбувається на тлі занепокоєння з приводу затримки контрнаступу ЗСУ і скорочення західних запасів звичайної артилерії.

Автори припустили, що основна зброя, яка розглядається для передачі – це артилерійський снаряд M864, яким можна відстрілювати зі 155-міліметрових гаубиць, що має у своєму арсеналі Україна.

Попри це, раніше Пентагон оцінив ці снаряди як "несправні". Там зазначили, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаються нерозірваними на території приблизно 22 500 квадратних метрів, що становить приблизно розмір 4,5 футбольного поля.

Саме тому міністерство оборони США ретельно відбирає боєприпаси, які планує передати Україні. Крім цього, наразі у США є певні обмеження щодо експорту цього типу боєприпасів в Україну, однак, за словами видання, Байден обійде це, і Конгрес вилучить боєприпаси з наявних оборонних запасів згідно з рідко використовуваним положенням Закону про іноземну допомогу, яке дозволяє президенту надавати допомогу, незалежно від асигнувань чи обмежень на експорт зброї, якщо він вирішить, що це в життєво важливих інтересах національної безпеки США.

Про своє остаточне рішення США вперше повідомило 6 липня.

У США були великі дебати щодо передачі касетних боєприпасів

Журналісти наголошують, що хоча Сполучені Штати використовували касетні боєприпаси в кожній великій війні, починаючи з Кореї, нові боєприпаси не вироблялися роками. Попри це, за підрахунками організації Human Rights Watch у військових запасах країни залишається 4,7 мільйона касетних снарядів, бомб та ракет.

Однак у Сполучених Штатах все ж знайшлися "прихильники", які застерігали від використання та передачі касетних боєприпасів Україні. За словами директорки із захисту інтересів відділу зброї Human Rights Watch Мері Верхем, всі тестування, які проводив Пентагон, не є релевантними.

Дуже жахливо спостерігати за скасуванням давно встановленого стандарту щодо нерозірваних снарядів для касетних боєприпасів. Це призведе до ще більшої загрози для мирних жителів, у тому числі для саперів,

– сказала Верхем.

Вона також підкреслила, що відсутність прозорості щодо встановлення нового граничного порогу з нерозривності касетних снарядів розчаровує і здається безпрецедентним.

У Human Rights Watch також зазначили, що Україна буцімто вже використовувала власні запаси радянських касетних боєприпасів або тих, що отримала з інших країн. У новому звіті організація написала, що використання українцями касетних боєприпасів нібито "спричинило численні смерті та серйозні поранення цивільних осіб" під час звільнення міста Ізюм у Харківській області у 2022 році. Варто зазначити, що Україна заперечує використання касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси прискорять контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що отримання значної кількості цієї зброї стане вирішальним для поточного контрнаступу наших Збройних Сил. За його словами, касетні боєприпаси суттєво збільшать запаси наявних снарядів у нашій державі, а також встановлять паритет у кількості артилерійських снарядів з Росією.

"Росіяни використовують в три-чотири рази більше артилерійських снарядів різного калібру, ніж ми. Оскільки ці снаряди ефективні, то вони дозволять нам компенсувати цю різницю", – сказав очільник Міноборони.

Крім того, він нагадав. що росіяни весь час використовують касетні боєприпаси проти української армії, тому для самооборони наші солдати мають повне право використовувати такі ж боєприпаси. Резніков також запевнив, що ці снаряди не використовуватимуть для ураження мирних міст.

За словами одного з офіційних представників Білого дому, в останні тижні адміністрація працювала над тим, щоб зняти стурбованість союзників щодо передачі зброї Києву. Там зазначили, що всі стурбованості щодо використання цих боєприпасів неналежним чином є перебільшеними.

Пріоритетом президента є збереження єдності наших союзників і партнерів у підтримці України, і ми не вживатимемо жодних дій, які б підірвали його,

– сказав чиновник.

Проте думку щодо прискорення контрнаступу ЗСУ спростував один з колишніх офіцерів США, який працював з цією зброєю. Він зазначив, що існує багато тактичних ризиків у застосуванні цього типу боєприпасів.

"Це обмежує здатність маневрувати швидко, тому що потрібно знищити купу нерозірваних боєприпасів. Це сповільнить контрнаступ і обмежить способи використання боєприпасів для успіху", – наголосив він.

Попри це, він все ж сподівається, що всі ці дані будуть чесно й точно повідомлені будь-якому українському підрозділу, який отримує такі типи боєприпасів.

Раніше у США повідомляли про можливість передачі цих боєприпасів