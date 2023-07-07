Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов, – The Washington Post

Президент США Джозеф Байден одобрил предоставление украинской армии кассетных боеприпасов. О передаче этих снарядов глава Соединенных Штатов должен сообщить 7 июля.

Журналисты The Washington Post отмечают, что этот шаг предполагает обход законодательства США. Ведь в Соединенных Штатах запретили производство, использование или передачу кассетных боеприпасов другим странам.

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Украина получит кассетные боеприпасы

В издании отметили, что решение о передаче кассетных боеприпасов в нашей стране приняли после нескольких месяцев внутренних дебатов относительно того, поставлять ли спорные боеприпасы, запрещенные большинством стран мира. Кроме этого, предоставление этих снарядов происходит на фоне беспокойства по поводу задержки контрнаступления ВСУ и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Авторы предположили, что основное оружие, рассматриваемое для передачи, – это артиллерийский снаряд M864, которым можно отстреливать из 155-миллиметровых гаубиц, что их имеет в своем арсенале Украина.

Несмотря на это, ранее Пентагон оценил эти снаряды как неисправные. Там указали, что, по крайней мере, четыре из каждого из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, остаются неразорванными на территории примерно 22 500 квадратных метров, что составляет примерно размер 4,5 футбольного поля.

Поэтому министерство обороны США тщательно отбирает боеприпасы, которые планирует передать Украине. Кроме этого, в США есть определенные ограничения по экспорту этого типа боеприпасов в Украину, однако, по словам издания, Байден обойдет это, и Конгресс извлечет боеприпасы из имеющихся оборонных запасов в соответствии с редко используемым положением Закона об иностранной помощи, которое позволяет президенту оказывать помощь независимо от ассигнований или ограничений на экспорт оружия, если он решит, что это в жизненно важных интересах национальной безопасности США.

О своем окончательном решении США впервые сообщило 6 июля. Об этом рассказали в агентстве Associated Press.

У США были большие дебаты по передаче кассетных боеприпасов

Журналисты отмечают, что хотя Соединенные Штаты использовали кассетные боеприпасы в каждой большой войне, начиная с Кореи, новые боеприпасы не производились годами. Несмотря на это, по подсчетам организации Human Rights Watch, в военных запасах страны остается 4,7 миллиона кассетных снарядов, бомб и ракет.

Однако в Соединенных Штатах все же нашлись "поклонники", которые предостерегали от использования и передачи кассетных боеприпасов Украине. По словам директора по защите интересов отдела оружия Human Rights Watch Мэри Верхем, все тестирования, которые проводил Пентагон, не являются релевантными.

Очень ужасно наблюдать за отменой давно установленного стандарта по неразорванным снарядам для кассетных боеприпасов. Это приведет к еще большей угрозе для мирных жителей, в том числе для саперов,

– сказала Верхем.

Она также подчеркнула, что отсутствие прозрачности установления нового предельного порога по неразрывности кассетных снарядов разочаровывает и кажется беспрецедентным.

В Human Rights Watch также отметили, что Украина якобы уже использовала собственные запасы советских кассетных боеприпасов или полученных из других стран. В новом отчете организация написала, что использование украинцами кассетных боеприпасов якобы "привело к многочисленным смертям и серьезным ранениям гражданских лиц" во время освобождения города Изюм в Харьковской области в 2022 году. Следует отметить, что Украина отрицает использование кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы ускорят контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что получение значительного количества этого оружия станет решающим для текущего контрнаступления наших вооруженных сил. По его словам, кассетные боеприпасы существенно увеличат запасы снарядов в нашем государстве, а также установят паритет в количестве артиллерийских снарядов с Россией.

"Россияне используют в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов разного калибра, чем мы. Поскольку эти снаряды эффективны, то они позволят нам компенсировать эту разницу", – сказал глава Минобороны.

Кроме того, он напомнил, что россияне постоянно используют кассетные боеприпасы против украинской армии, поэтому для самообороны наши солдаты имеют полное право использовать такие же боеприпасы. Резников также заверил, что эти снаряды не будут использоваться для поражения мирных городов.

По словам одного из официальных представителей Белого дома, в последние недели администрация работала над тем, чтобы снять обеспокоенность союзников по поводу передачи оружия Киеву. Там отметили, что все обеспокоенности по использованию этих боеприпасов ненадлежащим образом преувеличены.

Приоритетом президента является сохранение единства наших союзников и партнеров в поддержке Украины, и мы не будем предпринимать никаких действий, которые бы подорвали его,

– сказал чиновник.

Однако мнение по ускорению контрнаступления ВСУ опроверг один из бывших офицеров США, работавший с этим оружием. Он отметил, что существует множество тактических рисков в применении этого типа боеприпасов.

"Это ограничивает способность маневрировать быстро, потому что нужно уничтожить кучу неразорванных боеприпасов. Это замедлит контрнаступление и ограничит способы использования боеприпасов для успеха", – подчеркнул он.

Несмотря на это, он все же надеется, что про все эти данные честно и точно сообщат любому украинскому подразделению, получающему такие типы боеприпасов.

Ранее в США сообщалось о возможности передачи этих боеприпасов