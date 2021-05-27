Байден закликав Конгрес прийняти закон про контроль за зброєю після стрілянини у Каліфорнії

Джозеф Байден закликав Конгрес прийняти закон про контроль за вогнепальною зброєю. Президент США заявив про це після стрілянини на залізничній станції в Каліфорнії.
Байден зауважив, що продаж вогнепальної зброї у США побив рекорди. Внаслідок цього впродовж останнього року різко збільшилася кількість злочинів з її використанням.
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Через це Байден закликав Конгрес покласти край насильству в США. Він вважає, що це можна зробити за допомогою контролю за вогнепальною зброєю.
Ще раз закликаю Конгрес вжити негайних заходів і прислухатися до заклику американського народу, в тому числі переважної більшості власників зброї, допомогти покласти край цій епідемії вогнепального насильства в Америці,
– наголосив президент США.
Як зазначив Байден, американська влада може й повинна зробити більше, щоб запобігти проблемі.
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За словами президента США, йому знову довелося наказати приспустити прапор після стрілянини. Як зауважив Байден, недавно він давав такі доручення після масових розстрілів в Атланті, в будинку в Рок-Хілл, що в Південній Кароліні, на підприємстві FedEx в Індіані та після інших трагедій.
Байден також висловив співчуття родичам вбитих у Каліфорнії.
Стрілянина у США: що відомо
- У місті Сан-Хосе, що в Каліфорнії, 26 травня невідомий відкрив вогонь по людях. Це сталося на залізничній станції.
- Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 8 людей. Про кількість поранених наразі не повідомили.
- За даними місцевої поліції, нападник також помер.