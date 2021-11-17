Bellingcat переконує, що історія з вагнерівцями – це українська спецоперація

Розслідувачі з Bellingcat переконані, що історія з затриманням вагнерівців є українською спецоперацією. Про це мовиться у розслідуванні, оприлюдненому 17 листопада 2021 року.

За даними розслідувачів, історія розпочалася ще у 2018 році. Тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони України зауважили, що чимало бойовиків з ПВК "Вагнера" повертаються у рідні села у Росії й там без роботи спиваються та впадають у депресію.

Зауважте Bellingcat опублікував розслідування про вагнерівців

Вже у 2019 році українським силовикам у ході спецоперації вдалося затримати Володимира Цемаха. Він – підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17.

У Bellingcat заявили, що, підбадьорені успіхом, українські розвідники почали розмірковувати над планом щодо вагнерівців. Начебто тоді зародилася смілива ідея: спробувати заманити у пастку вагнерівців, які брали участь у військових злочинах на Донбасі.

Для прикриття обрали вербування на роботу.

За даними Bellingcat, спершу вагнерівців мали затримати на території Угорщини. Тоді мовилося лише про 4 – 5 бойовиків. Їх планували екстрадувати в Україну та згодом судити.

Дані зібрали про понад тисячу бойовиків

Розслідувачі стверджують, що до осені 2019 року ГУР зібрало дані про понад тисячу вагнерівців, які воювали на боці окупантів Донбасу упродовж 2014 – 2018 років. Зокрема:

локацію перебування;

місце роботи;

контактну інформацію.

Найбільше розвідників цікавили бойовики, які "засвітилися" у військових злочинах на території України.

Пандемія ускладнила роботу

Розслідувачі Bellingcat заявили, що згодом список вагнерівців обмежили до 180 людей. З них обрали декілька десятків головних військових злочинців. Їм планували організувати "переліт" до Латинської Америки.

Пандемія внесла свої корективи. Вилетіти з Росії можна було тільки через Білорусь. Найправдоподібнішим визнали рейс до Стамбулу. Тоді літак перебував би у повітряному просторі України близько 28 хвилин.

Цього часу мало вистачити, щоб з певних причин здійснити примусову посадку літака з вагнерівцями на борту.

Висновки української ТСК