Bellingcat убеждает, что история с вагнеровцами – это украинская спецоперация
Источник:Bellingcat
Расследователи из Bellingcat убеждены, что история с задержанием вагнеровцев является украинской спецоперацией. Об этом говорится в расследовании, обнародованном 17 ноября 2021 года.
По данным расследователей, история началась еще в 2018 году. Тогда в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что многие боевики из ЧВК "Вагнера" возвращаются в родные села в России и там без работы спиваются и впадают в депрессию.
Заметьте Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами
Уже в 2019 году украинским силовикам в ходе спецоперации удалось задержать Владимира Цемаха. Он – подозреваемый по делу о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
В Bellingcat заявили, что, ободренные успехом, украинские разведчики начали размышлять над планом по вагнеровцам. Якобы тогда зародилась смелая идея: попытаться заманить в ловушку вагнеровцев, которые принимали участие в военных преступлениях на Донбассе.
Для прикрытия выбрали вербовку на работу.
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