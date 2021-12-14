"Беркут" біг за студентами, але на територію "Михайлівського" не наважився зайти, – священник

Михайло Омельян розповів, що під час першого масштабного розгону учасників Революції Гідності 30 листопада "Беркут" біг за студентами. Водночас до храму силовики не зайшли.

Священник ПЦУ Михайло Омельян розповів, що на територію Михайлівського собору "Беркут" зайти не наважився. Він зауважив, що фізично сильний та могутній "Беркут" зламався перед силою духа.

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Омельян наголосив, що сила духу подолала земну могутність. Як приклад, священник навів історію "Священного писання" про Давида та Голіафа.

Голіаф був повністю озброєним. Водночас Давид зумів перемогти його лише каменем та пращею.

Тому "Беркут", попри всю свою силу, злякався Духу Божого, який є в храмі. І тому вони на територію не зайшли, а активісти одразу ж після себе закрили ворота, загородили їх і тут залишилися,

– наголосив Омельян.

Михайлівський собор був найбезпечнішим місцем

Омельян розповів, що під час Революції Гідності Михайлівський собор став найбезпечнішим місцем. Саме тому там обладнали шпиталь.

За словами священника, активісти розповідали, що небезпечно їхати в лікарні та інші місця, бо можна просто зникнути безвісти.

Спершу шпиталь потребував медикаментів. Водночас за лічені дні люди принесли усе необхідне.

Рятували постраждалих професійні медики, які стали волонтерами.

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