"Беркут" бежал за студентами, но на территорию "Михайловского" не решился зайти, – священник

Михаил Омельян рассказал, что во время первого масштабного разгона участников Революции Достоинства 30 ноября "Беркут" бежал за студентами. В то же время в храм силовики не зашли.

Священник ПЦУ Михаил Омельян рассказал, что на территорию Михайловского собора "Беркут" зайти не решился. Он отметил, что физически сильный и могучий "Беркут" сломался перед силой духа.

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Омельян подчеркнул, что сила духа преодолела земное могущество. В качестве примера священник привел историю "Священного Писания" о Давиде и Голиафе.

Голиаф был полностью вооружен. В то же время Давид сумел победить его только камнем и пращой.

Поэтому "Беркут", несмотря на всю свою силу, испугался Духа Божьего, который есть в храме. И поэтому они на территорию не зашли, а активисты сразу же после себя закрыли ворота, загородили их и здесь остались,

– отметил Омельян.

Михайловский собор был самым безопасным местом

Омельян рассказал, что во время Революции Достоинства Михайловский собор стал самым безопасным местом. Именно поэтому там оборудовали госпиталь.

По словам священника, активисты рассказывали, что опасно ехать в больницы и другие места, потому что можно просто исчезнуть без вести.

Сначала госпиталь нуждался в медикаментах. В то же время за считанные дни люди принесли все необходимое.

Спасали пострадавших профессиональные медики, которые стали волонтерами.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, мятежный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, что были причастны к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Интервью со священником Михайловского монастыря о Революции Достоинства: смотрите видео