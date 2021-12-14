"Беркут" бежал за студентами, но на территорию "Михайловского" не решился зайти, – священник
Источник:24 канал
Михаил Омельян рассказал, что во время первого масштабного разгона участников Революции Достоинства 30 ноября "Беркут" бежал за студентами. В то же время в храм силовики не зашли.
Священник ПЦУ Михаил Омельян рассказал, что на территорию Михайловского собора "Беркут" зайти не решился. Он отметил, что физически сильный и могучий "Беркут" сломался перед силой духа.
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Омельян подчеркнул, что сила духа преодолела земное могущество. В качестве примера священник привел историю "Священного Писания" о Давиде и Голиафе.
Голиаф был полностью вооружен. В то же время Давид сумел победить его только камнем и пращой.
Поэтому "Беркут", несмотря на всю свою силу, испугался Духа Божьего, который есть в храме. И поэтому они на территорию не зашли, а активисты сразу же после себя закрыли ворота, загородили их и здесь остались,
– отметил Омельян.
Михайловский собор был самым безопасным местом
- Омельян рассказал, что во время Революции Достоинства Михайловский собор стал самым безопасным местом. Именно поэтому там оборудовали госпиталь.
- По словам священника, активисты рассказывали, что опасно ехать в больницы и другие места, потому что можно просто исчезнуть без вести.
- Сначала госпиталь нуждался в медикаментах. В то же время за считанные дни люди принесли все необходимое.
- Спасали пострадавших профессиональные медики, которые стали волонтерами.
Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, мятежный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, что были причастны к Майдану.
Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.
Интервью со священником Михайловского монастыря о Революции Достоинства: смотрите видео