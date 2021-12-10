Священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян в интервью 24 каналу вспомнил слова активистов. Они рассказывали, что опасно ехать в больницы и другие места, потому что можно просто пропасть без вести.

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В это время Михайловский собор стал временным госпиталем.

В то время это было самое безопасное место, где можно было совершить операцию. Многие активисты рассказывали нам о том, что опасно ехать в больницы и другие места, потому что можно просто пропасть без вести,

– заметил Омельян.

Первое время медикаментов не было. Тогда пресс-центр и штаб объявили, что в Михайловском открылся госпиталь и нужны медикаменты. Через короткое время люди принесли много необходимого.

В госпитале людей спасали врачи из Винницкой, Киевской области. Был медик из Ялты.

Один из героев умер в храме

Омельян вспомнил, как в собор принесли мужчину с тяжелым ранением.

За его жизнь боролись медики-волонтеры. В то же время, травма оказалась несовместимой с жизнью.

Впоследствии медик заявил, что даже в больнице раненого не спасли бы.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиения студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "Кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, причастные к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар

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