Священник Православної Церкви України Михайло Омельян в інтерв'ю 24 каналу пригадав слова активістів. Вони розповідали, що небезпечно їхати в лікарні та інші місця, бо можна просто зникнути безвісти.
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У цей час Михайлівський собор став тимчасовим шпиталем.
На той час це було найбезпечніше місце, де можна було звершити операцію. Багато активістів розповідали нам про те, що небезпечно їхати в лікарні та інші місця, бо можна просто зникнути безвісти,
– зауважив Омельян.
У перший час медикаментів не було. Тоді пресцсентр і штаб оголосили, що в Михайлівському відкрився шпиталь і потрібні медикаменти. За короткий час люди принесли багато необхідного.
У шпиталі людей рятували лікарі з Вінниччини, з Київщини. Був медик з Ялти.
Один з героїв помер у соборі
- Омельян пригадав, як до собору принесли чоловіка з важким пораненням.
- За його життя боролися медики-волонтери. Водночас травма виявилася несумісною з життям.
- Згодом медик заявив, що навіть у лікарні пораненого не врятували б.
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