Отець також пригадав про ціну життя. Про це в інтерв'ю 24 каналу рамках проєкту "Барикади Гідності" розповів священник Православної Церкви України Михайло Омельян.

Читайте також "Беркут" не наважився зайти до Михайлівського монастиря, – священник про розгони Євромайдану

Ми побачили ціну життя

Отець розповів, що на світлинах можна побачити, коли на території Михайлівського собору лежали перші вбиті герої, новітні герої. Михайло Омельян пригадав "цей садок біля дерева, де у два ряди лежали померлі".

Що це означало для нас? Священник розуміє про смерть і розуміє, що людина йде у вічність. Життя тут не завершується, але ми побачили ціну життя. Ціна життя – смерть цих героїв,

– розповів отець.



Вбиті герої Небесної Сотні на території Михайлівського собору / Фото"Українського інтересу"

Священник також пояснив, що:

"кожен українець і кожен, хто живе на території України, має розуміти ціну власного життя зараз;

ми спокійно можемо випити чашку чаю, помолитися в храмі, відвести дітей у садок чи школу. У цьому велика заслуга новітніх героїв, теперішніх захисників Батьківщини, які перебувають на Сході. Про це не потрібно забувати;

багато віддали своє життя заради того, щоб ми жили".

Вони перейшли у вічність і, звичайно, що ми молимося у наших храмах за захисників,

– пояснив отець Омельян.

Він також пригадав, що багато людей загинули під час війни на Донбасі та пояснив: "Ми також хочемо, щоб про них не забули".

"Тому кожен герой, який загинув на Сході України, захищаючи нашу державу, він увіковічений на стіні пам'яті на мурах Михайлівського собору. Зараз стіна пам'яті налічує велику кількість захисників Батьківщини й, на жаль, ще до сьогодні її доповнюють і рана на території України кровоточить", – пояснив отець.

Важливе з інтерв'ю отця про Революцію Гідності

Священник розповів про Революцію Гідності: "Люди побачили як Господь через наші руки, руки народу, руки волонтерів діє та допомагає кожному. Український народ показав, що він рабом не буде".

Він також пригадав, що мури Михайлівського собору свідчать про те, якою ціною українцям дається війна.

Зокрема саме з такою метою кожен полеглий герой увіковічнений на стіні пам'яті на мурах Михайлівського собору.

Отець пригадав, що, на жаль, ще до цього часу імен на стіні більшає.

Інтерв'ю зі священником Михайлівського монастиря про Революцію Гідності – дивіться відео 24 каналу