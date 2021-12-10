Про Революцію Гідності та її наслідки для життя України Михайло Омельян поділився думками в інтерв'ю. Розмова відбулась в рамках проєкту 24 каналу "Барикади гідності".
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Церква хоче, аби про героїв не забули, – священник
Коли розпочалася неоголошена російсько-українська війна на Сході України, коли відбулася окупація Криму, багато наших синів та доньок загинули, поклали своє життя за кожного з нас. Ми також хочемо, щоб про них не забули,
– сказав Омельян.
Саме з такою метою кожен полеглий герой увіковічнений на стіні пам'яті на мурах Михайлівського собору. На жаль, ще до цього часу імен на стіні більшає.
Люди наче змирились з тим, що відбувається на Сході
Священнослужитель наголосив, що, коли люди дивляться на стіну, то розуміють ціну свого життя – адже заради цього хтось загинув.
Багато людей зараз живуть наче змирившись з тим, що відбувається на Сході. Але не потрібно миритися, бо ми знаємо, що в агресора плани достатньо великі та це не тільки Україна, а й частина Європи,
– зауважив Михайло Омельян.
На думку священника ПЦУ, світу слід проявляти чіткішу позицію, аби не виникла повномасштабна війна Росії з Україною. Від такого протистояння постраждає не лише український народ, а й вся Європа.
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Дивіться інтерв'ю з Михайлом Омельяном про Революцію Гідності: