Про Революцію Гідності та її наслідки для життя України Михайло Омельян поділився думками в інтерв'ю. Розмова відбулась в рамках проєкту 24 каналу "Барикади гідності".

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Церква хоче, аби про героїв не забули, – священник

Коли розпочалася неоголошена російсько-українська війна на Сході України, коли відбулася окупація Криму, багато наших синів та доньок загинули, поклали своє життя за кожного з нас. Ми також хочемо, щоб про них не забули,

– сказав Омельян.

Саме з такою метою кожен полеглий герой увіковічнений на стіні пам'яті на мурах Михайлівського собору. На жаль, ще до цього часу імен на стіні більшає.

Люди наче змирились з тим, що відбувається на Сході

Священнослужитель наголосив, що, коли люди дивляться на стіну, то розуміють ціну свого життя – адже заради цього хтось загинув.

Багато людей зараз живуть наче змирившись з тим, що відбувається на Сході. Але не потрібно миритися, бо ми знаємо, що в агресора плани достатньо великі та це не тільки Україна, а й частина Європи,

– зауважив Михайло Омельян.

На думку священника ПЦУ, світу слід проявляти чіткішу позицію, аби не виникла повномасштабна війна Росії з Україною. Від такого протистояння постраждає не лише український народ, а й вся Європа.

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Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт " Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Омельяном про Революцію Гідності: