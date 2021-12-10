О Революции Достоинства и его последствиях для жизни Украины Михаил Омельян поделился мыслями в интервью. Разговор состоялся в рамках проекта 24 канала "Баррикады достоинства".

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Церковь хочет, чтобы о героях не забыли, – священник

Когда началась необъявленная российско-украинская война на Востоке Украины, когда произошла оккупация Крыма, многие наши сыновья и дочери погибли, положили свою жизнь за каждого из нас. Мы также хотим, чтобы о них не забыли,

– сказал Омельян.

Именно с такой целью каждый павший герой увековечен на стене памяти на стенах Михайловского собора. К сожалению, еще до этого времени имен на стене увеличивается.

Люди словно смирились с происходящим на Востоке

Священнослужитель подчеркнул, что когда люди смотрят на стену, то понимают цену своей жизни – ведь ради этого кто-то погиб.

Многие люди сейчас живут как смирившись с происходящим на Востоке. Но не нужно мириться, потому что мы знаем, что у агрессора планы достаточно большие, и это не только Украина, но и часть Европы.

– заметил Михаил Омельян.

По мнению священника ПЦУ, миру следует проявлять более четкую позицию, чтобы не возникла полномасштабная война России с Украиной. От такого противостояния пострадает не только украинский народ, но и Европа.

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Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, причастные к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Смотрите интервью с Михаилом Омельяном о Революции Достоинства: