США провели вже два раунди переговорів з Україною про безпекові зобов'язання, – посол

Сполучені Штати провели вже два раунди перемовин щодо обговорення безпекових гарантій з Україною. Пані посол США в Україні заявила, що Штати також прагнуть підписати з Україною безпековий договір.

Відповідну заяву дипломатка зробила під час спілкування з журналістами 12 січня. Так Бріджит Брінк прокоментувала новину про підписання угоди України з Великою Британією.

Дивіться також Безпекова угода між Україною та Британією: основні положення історичного договору

Що заявила пані посол США про безпекову угоду між Києвом та Вашингтоном

Бріджит Брінк заявила, що досягнення подібної домовленості – це задача, яку поставив перед собою президент США. Пані посол додала, що як сказав президент Байден, "ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію".

Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з Офісом Президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов'язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості,

– заявила пані посол США в Україні.

Дипломатка не назвала термінів, проте зауважила, що США виступають за вступ України до НАТО. Тож безпекова угода покликана створити "міст для гарантування безпеки" доки це членство не стало реальністю.

"G7 анонсувала підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом", – запевнила вона.

Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду