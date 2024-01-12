США провели уже два раунда переговоров с Украиной об обязательствах по безопасности, – посол
Соединенные Штаты провели уже два раунда переговоров по обсуждению гарантий безопасности с Украиной. Госпожа посол США в Украине заявила, что Штаты также стремятся подписать с Украиной договор безопасности.
Соответствующее заявление дипломат сделала во время общения с журналистами 12 января. Так Бриджит Бринк прокомментировала новость о подписании соглашения Украины с Великобританией.
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Что заявила госпожа посол США о соглашении безопасности между Киевом и Вашингтоном
Бриджит Бринк заявила, что достижение подобной договоренности – это задача, которую поставил перед собой президент США. Посол добавила, что, как сказал президент Байден, "мы стремимся помочь Украине защититься и сдержать будущую агрессию".
Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с Офисом Президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства безопасности с нашей стороны. Пока было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности,
– заявила госпожа США в Украине.
Дипломат не назвала сроки, однако отметила, что США выступают за вступление Украины в НАТО. Поэтому соглашение о безопасности призвано создать "мост для обеспечения безопасности" пока это членство не стало реальностью.
"G7 анонсировала поддержку гарантий безопасности, двусторонних и многосторонних, которые будут таким мостом", – заверила она.
Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности
- 12 января Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно призвано обеспечить долгосрочную поддержку Украины.
- Срок действия сделки – 10 лет. Среди прочего она предполагает, что в случае нового нападения России после завершения полномасштабной войны в течение 24 часов состоятся консультации для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.
- Кроме того, Великобритания обязана оказать Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых областях, а также экономическую помощь и ввести санкции против России. Подробнее о пунктах соглашения – читайте здесь.