Соответствующее заявление дипломат сделала во время общения с журналистами 12 января. Так Бриджит Бринк прокомментировала новость о подписании соглашения Украины с Великобританией.

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Что заявила госпожа посол США о соглашении безопасности между Киевом и Вашингтоном

Бриджит Бринк заявила, что достижение подобной договоренности – это задача, которую поставил перед собой президент США. Посол добавила, что, как сказал президент Байден, "мы стремимся помочь Украине защититься и сдержать будущую агрессию".

Мы уже начали двусторонние консультации с вашим правительством, с Офисом Президента, с правительственными учреждениями, и мы обсуждаем с ними то, какими могут быть обязательства безопасности с нашей стороны. Пока было два раунда, и переговоры продолжатся, администрация Байдена стремится к этой договоренности,

– заявила госпожа США в Украине.

Дипломат не назвала сроки, однако отметила, что США выступают за вступление Украины в НАТО. Поэтому соглашение о безопасности призвано создать "мост для обеспечения безопасности" пока это членство не стало реальностью.

"G7 анонсировала поддержку гарантий безопасности, двусторонних и многосторонних, которые будут таким мостом", – заверила она.

Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности