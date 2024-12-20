Парламент Болгарії відмовився схвалити підписання безпекової угоди з Україною

Планувалося, що тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев підпише угоду з Володимиром Зеленським під час їхнього візиту до Брюсселя у четвер, 19 грудня. Однак тимчасовий уряд відмовився це зробити і звернувся до парламенту за відповідним мандатом.

У болгарському парламенті найбільше місць має партія ГЄРБ, яку очолює колишній багаторічний прем'єр-міністр Бойко Борисов. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv.

Дивіться також Будапештський меморандум – урок для України: як не повторити помилок у нових безпекових угодах

Борисов більше не підтримує безпекову угоду з Україною

У жовтні Главчев пообіцяв приєднатися до країн, які уклали двосторонні безпекові угоди з Україною. Лише 6 із 27 країн ЄС – Болгарія, Угорщина, Австрія, Словаччина, Мальта та Кіпр – досі не підписали такої угоди.

Борисов наголосив, що тимчасовий уряд не потребує парламентського мандата для підписання угоди з Україною, однак він однаково виступає проти її укладення.

Він також зазначив, що пів року тому така угода отримала б повну підтримку, проте нині це рівнозначно "купівлі заводу на 9 вересня".

Довідка: народний вислів "купити фабрику 8 вересня" означає укласти дуже погану угоду. 9 вересня 1944 року радянська армія окупувала Болгарію, що не віщувало нічого хорошого для власників фабрик.

Борисов пояснив, що причиною його позиції є посилення дискусій в Європі та Сполучених Штатах щодо досягнення миру в Україні.

Чи є перспектива договору з Україною

Цікаво, що з початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році ГЄРБ підтримувала надання військової допомоги Україні, а сам Борисов часто підкреслював цю підтримку як доказ прозахідної позиції своєї партії.

Нині, за словами очільника ГЄРБ, у Болгарії працюватимуть над мирним процесом в Україні, але це має зробити регулярний уряд, який укладе "взаємовигідний договір". Однак Борисов не пояснив, в чому він вбачає відсутність взаємної вигоди у запропонованій угоді.

Через кілька хвилин після виступу Борисова тимчасовий прем'єр-міністр Главчев прокоментував його з Брюсселя, де він брав участь у засіданні Європейської Ради. Він відкинув звинувачення в тому, що його рішення просити мандат у парламенту було спробою саботувати урядові переговори.

Главчев сказав, що єдиною причиною, через яку він звернувся до депутатів за схваленням, була запропонована 10-річна тривалість угоди.