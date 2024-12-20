Парламент Болгарии отказался одобрить подписание соглашения по безопасности с Украиной

Планировалось, что временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев подпишет соглашение с Владимиром Зеленским во время их визита в Брюссель в четверг, 19 декабря. Однако временное правительство отказалось это сделать и обратилось в парламент за соответствующим мандатом.

В болгарском парламенте больше всего мест имеет партия ГЕРБ, которую возглавляет бывший многолетний премьер-министр Бойко Борисов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Борисов больше не поддерживает соглашение по безопасности с Украиной

В октябре Главчев пообещал присоединиться к странам, которые заключили двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Только 6 из 27 стран ЕС – Болгария, Венгрия, Австрия, Словакия, Мальта и Кипр – до сих пор не подписали такого соглашения.

Борисов отметил, что временное правительство не требует парламентского мандата для подписания договора с Украиной, однако он все равно выступает против его заключения.

Он также отметил, что полгода назад такое соглашение получило бы полную поддержку, однако сейчас это равнозначно "покупке завода на 9 сентября".

Справка: народное выражение "купить фабрику 8 сентября" означает заключить очень плохую сделку. 9 сентября 1944 года советская армия оккупировала Болгарию, что не предвещало ничего хорошего для владельцев фабрик.

Борисов объяснил, что причиной его позиции является усиление дискуссий в Европе и Соединенных Штатах по достижению мира в Украине.

Есть ли перспектива договора с Украиной

Интересно, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году ГЕРБ поддерживала предоставление военной помощи Украине, а сам Борисов часто подчеркивал эту поддержку как доказательство прозападной позиции своей партии.

Сейчас, по словам главы ГЕРБ, в Болгарии будут работать над мирным процессом в Украине, но это должно сделать регулярное правительство, которое заключит "взаимовыгодный договор". Однако Борисов не объяснил, в чем он видит отсутствие взаимной выгоды в предложенном соглашении.

Через несколько минут после выступления Борисова временный премьер-министр Главчев прокомментировал его из Брюсселя, где он участвовал в заседании Европейского Совета. Он отверг обвинения в том, что его решение просить мандат у парламента было попыткой саботировать переговоры.

Главчев сказал, что единственной причиной, по которой он обратился к депутатам за одобрением, была предложенная 10-летняя продолжительность соглашения.