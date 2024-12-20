В болгарском парламенте больше всего мест имеет партия ГЕРБ, которую возглавляет бывший многолетний премьер-министр Бойко Борисов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.
Смотрите также Будапештский меморандум – урок для Украины: как не повторить ошибок в новых соглашениях по безопасности
Борисов больше не поддерживает соглашение по безопасности с Украиной
В октябре Главчев пообещал присоединиться к странам, которые заключили двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Только 6 из 27 стран ЕС – Болгария, Венгрия, Австрия, Словакия, Мальта и Кипр – до сих пор не подписали такого соглашения.
Борисов отметил, что временное правительство не требует парламентского мандата для подписания договора с Украиной, однако он все равно выступает против его заключения.
Он также отметил, что полгода назад такое соглашение получило бы полную поддержку, однако сейчас это равнозначно "покупке завода на 9 сентября".
Справка: народное выражение "купить фабрику 8 сентября" означает заключить очень плохую сделку. 9 сентября 1944 года советская армия оккупировала Болгарию, что не предвещало ничего хорошего для владельцев фабрик.
Борисов объяснил, что причиной его позиции является усиление дискуссий в Европе и Соединенных Штатах по достижению мира в Украине.
Есть ли перспектива договора с Украиной
Интересно, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году ГЕРБ поддерживала предоставление военной помощи Украине, а сам Борисов часто подчеркивал эту поддержку как доказательство прозападной позиции своей партии.
Сейчас, по словам главы ГЕРБ, в Болгарии будут работать над мирным процессом в Украине, но это должно сделать регулярное правительство, которое заключит "взаимовыгодный договор". Однако Борисов не объяснил, в чем он видит отсутствие взаимной выгоды в предложенном соглашении.
Через несколько минут после выступления Борисова временный премьер-министр Главчев прокомментировал его из Брюсселя, где он участвовал в заседании Европейского Совета. Он отверг обвинения в том, что его решение просить мандат у парламента было попыткой саботировать переговоры.
Главчев сказал, что единственной причиной, по которой он обратился к депутатам за одобрением, была предложенная 10-летняя продолжительность соглашения.