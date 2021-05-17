Біль під час або після тренування: що це означає та чи має він бути

Біль під час або після тренування – нормально чи ні? Коли як. Далі читайте російською.

Боль во время тренировки. Обычно она появляется к концу тренировки, на последних подходах. Мышцы во время нагрузки выделяют молочную кислоту, и с каждым подходом ее количество растет. Она вызывает чувство жжения в мышцах.

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Эта боль говорит о том, что мышцы работают. А молочная кислота никакого вреда мышцам и организму в целом не приносит.

Боль после тренировки

Эта боль возникает из-за микротравм в мышцах. После тренировки они восстанавливаются, и через пару дней боль проходит.

Явление это абсолютно нормальное.

Это значит, что работа не прошла даром, и мышцы растут.

Со временем боль после тренировок будет возникать все реже, пока вы не введете новую нагрузку.

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Посттренировочную боль можно минимизировать:

делайте разминку и заминку. Важно как "войти" в тренировку, так и "выйти" из нее;

занимайтесь регулярно, без длительных перерывов;

подключите растяжку 1-2 раза в неделю, если вы активно занимаетесь и у вас много силовых тренировок.

Но боль бывает и "плохая", травматическая. Если боль резкая, вы не можете пошевелить конечностью, что-то хрустнуло или щелкнуло во время тренировки – стоит насторожиться и обратиться за помощью к тренеру или медику.

Если боль появилась после занятия и не проходит в течение долгого времени – это может быть травма или симптомы перетренированности, когда микротрещины не заживают. В таком случае нужно снизить нагрузку или на какое-то время вовсе от нее отказаться, заменив на пилатес или йогу.

Когда из-за боли стоит беспокоиться: