Бег: все, что вы хотели знать, но не у кого было спросить
Топ вопросов о беге. Когда лучше бегать – утром или вечером? Бегайте тогда, когда у вас есть время.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Несомненно, утренние пробежки отлично бодрят и заряжают энергией на весь день. А вот самая первая пробежка должна быть и самой короткой. Начинайте с 10 минут.
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Пить или не пить воду во время бега?
Пить во время бега просто необходимо. Жидкость разжижает кровь – и сердцу легче последнюю перекачивать. Не говоря уже об опасности обезвоживания и теплового удара, особенно летом.
Вреден ли бег для суставов?
Бег – одна из естественных нагрузок для человеческого тела. Но в то же время он является ударной нагрузкой на суставы, включая позвоночник.
Бег не принесет вреда, если выполняются пункты:
- ты держишься в рамках нормального для своего роста и веса (полным людям лучше заменить бег на быструю ходьбу, так нагрузка на суставы будет меньше);
- бегаешь не как загнанная лошадь, а в умеренном объеме;
- бег по естественным поверхностям и неасфальтированным дорожкам;
- придерживаешься правильной техники бега;
- бегаешь в специальной обуви с хорошей амортизацией;
- грамотно выстраиваешь режим отдыха и нагрузок и поддерживаешь общую физическую форму на должном уровне;
- не имеешь противопоказаний для бега.
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Нужна ли разминка перед бегом?
Конечно, да, лучше – динамическая, которая подготовит мышцы и связки.
Во время бега нужно правильно дышать / Фото Pixabay
Как правильно дышать во время бега?
Вдыхаем носом – так воздух фильтруется и согревается. А выдыхаем через рот: углекислый газ должен быстро покидать легкие. И стараемся дышать глубоко, чтобы клетки лучше насыщались воздухом и не случилось кислородного голодания.
Техника бега для новичка
Задействовать в работу полную стопу. Наступать с пятки на носок. Не переразгибать ноги в коленях. Активно дышать и работать руками, не сутулиться.
В общем, помним: бег должен быть нетравматичным, поддерживать ваше здоровье и приносить удовольствие!
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