Есть несколько универсальных правил, которых стоит придерживаться каждый день, если вы хотите похудеть или поддерживать вес.

Соблюдайте баланс в питании

Плохой рацион отражается не только в лишних сантиметрах, но и влияет на структуру кожи. Важное значение для красивого тела без намеков на целлюлит имеет именно сбалансированная диета.

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Ограничивайте потребление насыщенных жиров: жирных сортов мяса, жирных сыров, масла и жареной еды, сахаров, в том числе газированных напитков и умеренное потребление соли.

Кроме того, не забывайте выпивать достаточно воды, чтобы поддерживать баланс в теле и позволить клеткам быстрее восстанавливаться.

Упражнения

Кроме питания стоит заняться такими физическими упражнениями, которые влияют на циркуляцию крови и тонизируют стенки сосудов и мышц. Первым в списке должно стоять по меньшей мере 30 минут ходьбы в день.

Обмен веществ

Также стоит сконцентрироваться на улучшении лимфатической циркуляции и обмене веществ, чтобы не допустить накопления вредных элементов в тканях. Для этого отлично подойдет езда на велосипеде и танцы. Чтобы нарастить мышечную массу, выбирайте плавание, а для растяжки – пилатес и йогу.

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Принимайте контрастный душ

Холодная вода отлично помогает для здоровья и красоты тела – она сужает капилляры, активирует кровообращение, стимулирует ткани и укрепляет кожу. Разумеется, сидеть в холодной ванне не стоит, достаточно будет всего один-два раза направить холодную воду, например, на ноги: от лодыжек к бедрам и наоборот.

Делайте массаж

Чтобы стимулировать лимфматическую систему и кровообращение, начинай с поглаживаний от лодыжек до бедер. Используйте эфирные масла, а также не забывай, что движения должны быть легкими и плавными, а не болезненными.

Сон

Кроме того, здоровый сон – одно из главных правил, которое помогает держать кожу в тонусе