Журналісти британського The Times відвідали ділянку фронту, яку утримує Третій армійський корпус на Харківщині, та поспілкувались із командиром Андрієм Білецьким про можливі переговори між Україною та Росією.

Смуга відповідальності корпусу стала своєрідним тестовим полігоном для озброєння США, Великобританії, Франції та інших країн-союзників. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання.

Дивіться також Путін готує Трампу "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна", – ЦПД

Що сказав Білецький?

Ми повністю відкриті для співпраці з технологічними компаніями з таких країн. Наша велика перевага в тому, що ми надаємо повний доступ – результати випробувань, реальні дані використання на полі бою, тому люди хочуть працювати з нами. Очевидно, це дає нам доступ до передових технологій,

– розповів він.

Найкраща ставка зараз – загнати армію Росії у глухий кут: зупинка наступу та ще більші втрати.

Лише тоді вони сядуть за стіл серйозно. До того часу будь-які переговори будуть просто тактикою затягування часу, поки вони готуватимуть нові наступи,

– вважає командир корпусу.

При цьому Білецький впевнений, що в майбутньому Україна зможе повернути тимчасово окуповані Росією території за умови, якщо збереже демократичний устрій, мілітаризує економіку та суспільство за зразком Ізраїлю. На його думку, оборонно-промисловий комплекс може стати драйвером економіки після війни, а військовий досвід України та численна армія – "ключовим компонентом європейської безпеки".

"Я вірю, що ми повернемо свою територію. Я переконаний, що Росія зіткнеться з періодом внутрішніх потрясінь. І до того моменту ми повинні мати єдність у суспільстві і сильні Збройні сили, щоб, як Азербайджан у Нагірному Карабаху, могли швидко повернути своє, коли з’явиться нагода", – заявив командир корпусу.