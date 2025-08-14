Смуга відповідальності корпусу стала своєрідним тестовим полігоном для озброєння США, Великобританії, Франції та інших країн-союзників. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання.

Що сказав Білецький?

Ми повністю відкриті для співпраці з технологічними компаніями з таких країн. Наша велика перевага в тому, що ми надаємо повний доступ – результати випробувань, реальні дані використання на полі бою, тому люди хочуть працювати з нами. Очевидно, це дає нам доступ до передових технологій,

– розповів він.

Найкраща ставка зараз – загнати армію Росії у глухий кут: зупинка наступу та ще більші втрати.

Лише тоді вони сядуть за стіл серйозно. До того часу будь-які переговори будуть просто тактикою затягування часу, поки вони готуватимуть нові наступи,

– вважає командир корпусу.

При цьому Білецький впевнений, що в майбутньому Україна зможе повернути тимчасово окуповані Росією території за умови, якщо збереже демократичний устрій, мілітаризує економіку та суспільство за зразком Ізраїлю. На його думку, оборонно-промисловий комплекс може стати драйвером економіки після війни, а військовий досвід України та численна армія – "ключовим компонентом європейської безпеки".

"Я вірю, що ми повернемо свою територію. Я переконаний, що Росія зіткнеться з періодом внутрішніх потрясінь. І до того моменту ми повинні мати єдність у суспільстві і сильні Збройні сили, щоб, як Азербайджан у Нагірному Карабаху, могли швидко повернути своє, коли з’явиться нагода", – заявив командир корпусу.