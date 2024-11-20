Білий дім планує скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва
20 листопада 2024, 22:28Читать новость на русском
США планують скасувати Україні половину боргу на економічну допомогу, що становить близько 4,65 мільярда доларів. Відповідну заяву подала до Конгресу адміністрація чинного президента США Джо Байдена.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". Водночас законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього рішення.
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