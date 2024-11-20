Белый дом планирует отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева

США планируют отменить Украине половину долга на экономическую помощь, что составляет около 4,65 миллиарда долларов. Соответствующее заявление подала в Конгресс администрация действующего президента США Джо Байдена.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". В то же время законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого решения.

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Отменят ли Украине часть долга

В апреле 2024 года американский Конгресс принял Закон о дополнительном ассигновании на безопасность Украины, общий объем которого составляет около 61 миллиарда долларов.

Согласно условиям этого документа, экономическая помощь в размере около 10 миллиардов долларов предоставляется Украине в виде условно-возвратного займа, а не на безвозмездной основе.

Вместе с тем документ предоставляет президенту США Джо Байдену право списать половину этого займа.

Согласно закону, президент может простить до 50% долга, начиная с 15 ноября 2024 года – через неделю после президентских выборов в США. Остальной долг сможет простить следующий президент, начиная с 1 января 2026 года.

Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это,

– заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга.

После того, как Белый дом проинформировал Конгресс о своем решении, законодатели имеют возможность принять резолюцию, чтобы его обжаловать. Однако, по словам Миллера, такое развитие событий маловероятно.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по предоставлению помощи. Но мы будем придерживаться закона", – объяснил спикер.