Хочуть деталей: у Білому домі відреагували на ідею Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

У США вже кілька місяців точаться суперечки щодо виділення пакета допомоги Україні. У Білому домі відреагували на останню ідею спікера Палати представників.

Білий дім різко змінив позицію щодо ідеї Майка Джонсона щодо пакета з чотирьох окремих законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував її.

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Хочуть більше деталей

Кірбі заявив, що ініціатива спікера Джонсона "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому, однак адміністрація президента США хоче спершу побачити законопроєкти Джонсона, перш ніж робити остаточні висновки.

На перший погляд, це виглядає так, ми просто хочемо отримати більше деталей,

– сказав представник Білого дому.

Водночас за словами Кірбі, важливо, щоб Україна та Ізраїль, які "перебувають під прицілом", отримали безпекову допомогу. У адміністрації розраховують, що це станеться вже цього тижня.

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