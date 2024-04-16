Хотят деталей: в Белом доме отреагировали на идею Джонсона о помощи Украине и Израилю

В США уже несколько месяцев идут споры о выделении пакета помощи Украине. В белом доме отреагировали на последнюю идею спикера Палаты представителей.

Белый дом резко изменил позицию относительно идеи Майка Джонсона по пакету из четырех отдельных законопроектов о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал ее.

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Хотят больше деталей

Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона "на первый взгляд" соответствует запросам Белого дома, однако администрация президента США хочет сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.

На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей,

– сказал представитель Белого дома.

В то же время, по словам Кирби, важно, чтобы Украина и Израиль, которые "находятся под прицелом", получили помощь по безопасности. В администрации рассчитывают, что это произойдет уже на этой неделе.

Зеленский отреагировал на идею разделить помощь США