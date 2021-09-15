Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України
15 вересня 2021 , 16:41Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонкомітет Білорусі
У Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили про обстріл їхнього прикордонного знаку. Там заявили, що його здійснили з території України.
Мовиться про прикордонний знак "Сваринь". Інцидент трапився 11 вересня на ділянці, яку контролює Пінський прикордонний загон.
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Про що заявили прикордонники
Оглядаючи знак, стражі кордону виявили пошкодження прикордонного стовпа та щитка із зображенням білоруська герба. Пробоїни, ймовірно, були спричинені пострілом із мисливської рушниці.Зверніть увагу! Результати зустрічі, проведеної з українською стороною, свідчать про те, що постріли здійснювали з території України. Ведеться розслідування.
Ситуація на кордоні з Білоруссю
- Військовий експерт Михайло Макарук напередодні попередив, що Росія може здійснити наступ на Україну з території Білорусі. Мовляв, туди вже звезли зброю та техніку нібито для навчань.
- Натомість СБУ провела антитерористичні навчання біля кордону з Білоруссю на Волині. Їхні учасники протистояли уявним диверсантам, які хотіли "підірвати" Рівненську АЕС.
- Раніше Лукашенко повідомив, що планує розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400. Про це він вже спілкувався із Володимиром Путіним.
- Білоруський диктатор та очільник Кремля на домовились про створення Союзної держави. У МЗС України заявили, що мовиться про "т исячі кілометрів небезпеки для України".