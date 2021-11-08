На білорусько-польському кордоні знову чути звуки пострілів: відео з місця події

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі, де перебувають тисячі нелегальних мігрантів, продовжує загострюватися. У лісі неподалік кордону пролунали звуки, схожі на постріли.

Друга стрілянина за день

Відео зі звуками пострілів з'явилося в одному із чатів мігрантів. Люди коментували його словами "білоруська поліція".

До теми Ставлять намети і руйнують огорожу лопатами: мігранти на кордоні з Польщею продовжують безлади

Кількома годинами раніше мігранти облаштували біля кордону наметове містечко. Щоб зігрітися вони розпалили багаття.

Дивіться відео з пострілами на кордоні Білорусі та Польщі:

Мігранти намагалися прорватися крізь кордон Польщі. Для цього вони шматками різали колючий дріт. Згодом відчайдухи намагалися зруйнувати його лопатою. На стримування правоохоронців по той бік паркану мігранти майже не реагували.

Через це Польща направила до кордону антитерористичні підрозділи.

Зауважимо, це вже вдруге за день на кордоні трапилася стрілянина. Раніше звуки пострілів було чути, коли мігранти пробивалися через огорожу.

Головне про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі

В обід 8 листопада величезна колона мігрантів з рюкзаками та дітьми рушила до кордону з Польщею.

Білоруська Держприкордонслужба заявила, що люди роблять це через так звану "байдужість" польської влади.

На загострення ситуації відреагувала й сусідка Білорусі Литва. Країна перекинула додаткові сили до кордону. Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте запропонувала ввести у Литві надзвичайний стан.

У НАТО в міграційній кризі звинуватили самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Альянс закликав диктатора поважати міжнародне право.