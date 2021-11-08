Ситуація на кордоні Польщі

Деякі мігранти почали ламати прикордонний паркан Польщі лопатами. Правоохоронці намагалися їм завадити, однак – марно.

До теми У Лукашенка – новий план, – парламентар Литви про колони мігрантів у Білорусі

Ближче до вечора люди облаштували собі нічліг. Вони розставили намети прямо біля кордону. Аби зігрітися, мігранти розвели багаття.

Мігранти облаштували намети на кордоні: відео

Дивіться відео з дрона ситуації на кордоні Польщі:

Дивіться відео, як мігранти руйнують паркан на кордоні:

Зауважимо, мігранти вже кілька годин намагаються прорватися через кордон. Спершу вони шматочками вирізали колючий дріт, а згодом вже вдалися до лопати. Аби зупинити відчайдухів, до кордону спрямували антитерористичні підрозділи Польщі.



Мігранти влаштували безлад на кордоні Польщі

Що цьому передувало

8 листопада у розпорядженні 24 каналу з'явилося відео, на якому видно, як величезна колона мігрантів з Білорусі йде до кордону з Польщею. Білоруська держприкордонслужба заявила, що люди роблять це через нібито байдужість польської влади.

Через це Литва перекинула додаткові сили до кордону. Міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте запропонувала ввести у Литві надзвичайний стан.

У службі охорони держкордону Польщі вважають, що на кордоні перебуває від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів.

Зверніть увагу! Розпалюванням нової міграційної кризи в Євросоюзі займається самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Так він мстить через санкції ЄС. Союз звинувачує диктатора у тому, що він свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами.