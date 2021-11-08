Ситуация на границе Польши
Некоторые мигранты начали ломать пограничный забор Польши лопатами. Правоохранители пытались им помешать, однако – бесполезно.
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Ближе к вечеру люди обустроили себе ночлег. Они расставили палатки прямо возле границы. Чтобы согреться, мигранты развели костер.
Мигранты обустроили палатки на границе: видео
Смотрите видео с дрона ситуации на границе Польши:
Смотрите видео, как мигранты разрушают забор на границе:
Заметим, мигранты уже несколько часов пытаются прорваться через границу. Сперва они кусочками вырезали колючую проволоку, а потом уже прибегли к лопате. Чтобы остановить смельчаков, к границе направили антитеррористические подразделения Польши.
Мигранты устроили беспорядки на границе Польши
Что этому предшествовало
- 8 ноября в распоряжении 24 канала появилось видео, на котором видно, как огромная колонна мигрантов из Беларуси идет к границе с Польшей. Белорусская Госпогранслужба заявила, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.
- Из-за этого Литва перебросила дополнительные силы к границе. Министр внутренних дел страны Агне Билотайте предложила ввести в Литве чрезвычайное положение.
- В службе охраны госграницы Польши считают, что на границе находится от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.