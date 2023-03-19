КДБ Білорусі заявив про ліквідацію озброєного іноземця у Гродно

У Білорусі силовики застрелили іноземця. У КДБ заявили, що він буцімто планував теракт і вони зіграли "на випередження".

19 березня у Гродно на вулиці Курчатова силовики застрелили громадянина іншої країни. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

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Подробиці інциденту

У КДБ Білорусі заявили, що вбитий нібито планував теракт і чинив збройний опір їхньому спецпідрозділу за допомогою автомата та бойових гранат. За їхніми словами, вони вбили його "під час проведення спеціальних заходів щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою терористичної акції". Громадянином якої країни був убитий, не уточнюється.

Слідче управління комітету держбезпеки Білорусі порушило кримінальну справу. Також повідомляється, що цивільні особи та силовики під час спецоперації буцімто не постраждали.

У мережу потрапило відео, як силовики забирають тіло

Очевидці інциденту у мережі розповіли, що чули постріли та вибухи на вулиці Курчатова та Врублелевського близько 14:00 за місцевим часом.

Згодом у мережу потрапило відео, на якому силовики біля під'їзду вдома завантажують в авто людину. На відео також можна побачити шокованих місцевих жителів, які не можуть зрозуміти, що відбувається.