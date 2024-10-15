Недооцінювати їх не варто: у чому небезпека солдатів КНДР на фронті

У Росії величезна проблема з особовим складом і мобілізацією, тому за підписання контракту платять дуже великі кошти. На тлі цього з'явилася інформація, що на полі бою окупантам допомагатимуть солдати з Північної Кореї.

Варто згадати, що більшість росіян, які потрапляють до нас у полон, не вирізняються військовою майстерністю. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що вони пішли на фронт через важкі фінансові обставини, борги.

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Як можуть використати бійців з КНДР

"Саме тому ворог зараз шукає, де взяти особовий склад. Північна Корея – це диктатура й вони готуються воювати вже дуже давно з Південною Кореєю. Тому їх не варто недооцінювати", – зауважив Павло Нарожний.

У КНДР є боєздатні підрозділи, велика кількість артилерії. Вона справді низької якості, але це компенсується її великою кількістю. Чи можуть корейці воювати як піхота на першій лінії? У цьому є великі сумніви.

І у нас, і у ворога не вистачає особового складу. Наприклад, є ділянка фронту, де бракує людей. Її тримає потужна бойова бригада, але за тривалий час сили виснажились. Яскравий приклад – 72 бригада, яка 2 роки стояла у Вугледарі. Їх підсилювали, але зазвичай це були підрозділи ТРО.

Тепер уявімо, що воює 155 бригада морської піхоти Росії, їй передали 3 батальйони корейців. З ними треба якось комунікувати, віддавати команди. Вони повинні порозумітися з артилерією, дронщиками, розвідкою. Я не уявляю, як це можна робити, маючи мовний бар'єр,

– наголосив військовий експерт.

Але це не означає, що їх не можна використати в інших військах, наприклад, інженерних, а свої сили Росія перекине в піхоту. Тому цю загрозу не варто недооцінювати, бо бійці з КНДР допоможуть звільнити багато особового складу росіян.

Нагадаємо, що ЗМІ написали, що КНДР нібито готує 100 тисяч бійців для війни в Україні. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко назвав це вигадкою.