Недооценивать их не стоит: в чем опасность солдат КНДР на фронте

В России огромная проблема с личным составом и мобилизацией, поэтому за подписание контракта платят очень большие деньги. На фоне этого появилась информация, что на поле боя оккупантам будут помогать солдаты из Северной Кореи.

Стоит вспомнить, что большинство россиян, которые попадают к нам в плен, не отличаются военным мастерством. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что они пошли на фронт из-за тяжелых финансовых обстоятельств, долгов.

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Как могут использовать бойцов из КНДР

"Именно поэтому враг сейчас ищет, где взять личный состав. Северная Корея – это диктатура и они готовятся воевать уже очень давно с Южной Кореей. Поэтому их не стоит недооценивать", – заметил Павел Нарожный.

В КНДР есть боеспособные подразделения, большое количество артиллерии. Она действительно низкого качества, но это компенсируется ее большим количеством. Могут ли корейцы воевать как пехота на первой линии? В этом есть большие сомнения.

И у нас, и у врага не хватает личного состава. Например, есть участок фронта, где не хватает людей. Его держит мощная боевая бригада, но за длительное время силы истощились. Яркий пример – 72 бригада, которая 2 года стояла в Угледаре. Их усиливали, но обычно это были подразделения ТРО.

Теперь представим, что воюет 155 бригада морской пехоты России, ей передали 3 батальона корейцев. С ними надо как-то коммуницировать, отдавать команды. Они должны объясниться с артиллерией, дронщиками, разведкой. Я не представляю, как это можно делать, имея языковой барьер,

– подчеркнул военный эксперт.

Но это не значит, что их нельзя использовать в других войсках, например, инженерных, а свои силы Россия перебросит в пехоту. Поэтому эту угрозу не стоит недооценивать, потому что бойцы из КНДР помогут освободить много личного состава россиян.

Напомним, что СМИ написали, что КНДР якобы готовит 100 тысяч бойцов для войны в Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко назвал это выдумкой.