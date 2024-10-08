Об этом рассказал комбриг 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев полковник Александр Охрименко. По его словам, такое количество российских войск уменьшало шансы на удержание Угледара.

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Каким было соотношение сил в Угледаре

Александр Охрименко рассказал, что, принимая зону ответственности, была проведена оценка обстановки, в том числе и оценка сил и средств противника.

В боях за Угледар украинским военным противостояли 36 отдельная мотострелковая бригада 29 армии вооруженных сил России, 39 отдельная мотострелковая бригада, 57 бригада, 91 отдельный стрелковый полк и другие подразделения.

То есть были превосходящие силы противника и в танках и боевых машинах пехоты, и в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе. Если в целом оценить боевые потенциалы, соотношение составляло почти 1:9 в пользу противника,

– сказал комбриг 72 бригады.

По его словам, любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество.

Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, что в зоне ответственности бригады,

– добавил Александр Охрименко.

К слову, в этом же интервью комбриг 72 бригады объяснил, почему украинские войска не оставили Угледар значительно раньше.