Об этом рассказал комбриг 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев полковник Александр Охрименко. По его словам, сейчас линия соприкосновения стабилизирована, а противник остановлен.

Читайте также Какие действия ВСУ позволят остановить дальнейшее продвижение россиян после Угледара

Почему решение об отходе из Угледара не было принято раньше

Александр Охрименко объяснил, что руководство ВСУ прилагает все усилия, чтобы максимально нанести врагу потери и не допустить его продвижения вглубь государства. В то же время, если есть угроза окружения и потери личного состава и этого невозможно избежать, в частности из-за превосходящих сил противника, принимаются решения об отходе.

Прибыв на место, после оценки обстановки и принятия полосы обороны бригады я отработал решение о поэтапном выводе подразделений еще с южной части Угледара и подал это решение по вертикали высшему руководству. Решение было оперативно утверждено, и я получил боевой приказ о поэтапном выводе,

– сказал комбриг 72 бригады.

По его словам, не до конца удалось идти по плану и выполнить все этапы из-за того, что противник успел взять фланги под огневой контроль.

Первый этап выхода из города был завершен, поэтому частями сил мы осуществили маневр для усиления южной и юго-восточной окраины Угледара,

– добавил Охрименко.

Однако противник нарастил усилия и вышел на рубежи с левого фланга и взял под огневой контроль те маршруты выхода, которые были спланированы.

Военный отметил, что сейчас Силы обороны выполняют боевые задачи на огневых позициях по недопущению продвижения противника в северном направлении – в сторону Богоявленки.