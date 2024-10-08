Про це розповів комбриг 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковник Олександр Охріменко. За його словами, така кількість російських військ зменшувала шанси на утримання Вугледара.

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Яким було співвідношення сил у Вугледарі

Олександр Охріменко розповів, що, приймаючи смугу відповідальності, було проведено оцінку обстановки, зокрема, оцінку сил та засобів противника.

У боях за Вугледар українським військовим протистояли 36 окрема мотострілецька бригада 29 армії збройних сил Росії, 39 окрема мотострілецька бригада, 57 бригада, 91 окремий стрілецький полк та інші підрозділи.

Тобто були переважні сили противника в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. Якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь противника,

– сказав комбриг 72 бригади.

За його словами, будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу.

Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади,

– додав Олександр Охріменко.

До слова, у цьому ж інтерв'ю комбриг 72 бригади пояснив, чому українські війська не залишили Вугледар значно раніше.