Об этом говорится в отчете британской разведки. Отмечается, что в течение последних двух лет Россия делала периодические попытки захватить Угледар, неся при этом большие потери.

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Что может стать следующей целью россиян

В Минобороны Британии объяснили, что Угледар расположен на пересечении двух ключевых фронтов – Запорожского и Донецкого. К концу сентября 2024 года российские войска почти окружили город, что привело к выводу украинских сил.

Угледар расположен на возвышении, что сделало его более обороноспособной позицией для украинских войск. Отмечается, что российские силы могут попытаться продолжить продвижение за пределы Угледара в ближайшие недели.

На запад одна вероятная цель – поселок Великая Новоселка на трассе Т0509. В 8 километрах к северу расположено село Богоявленка,

– говорится в отчете британской разведки.

К слову, комментируя выход войск из Угледара, Зеленский отметил, что безопасность людей является главным для украинской стороны. Также он в очередной раз напомнил, что Украине нужно разрешение на удары дальнобойным оружием, чтобы не приходилось отступать.