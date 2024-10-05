Об этом говорится в отчете британской разведки. Отмечается, что в течение последних двух лет Россия делала периодические попытки захватить Угледар, неся при этом большие потери.
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Что может стать следующей целью россиян
В Минобороны Британии объяснили, что Угледар расположен на пересечении двух ключевых фронтов – Запорожского и Донецкого. К концу сентября 2024 года российские войска почти окружили город, что привело к выводу украинских сил.
Угледар расположен на возвышении, что сделало его более обороноспособной позицией для украинских войск. Отмечается, что российские силы могут попытаться продолжить продвижение за пределы Угледара в ближайшие недели.
На запад одна вероятная цель – поселок Великая Новоселка на трассе Т0509. В 8 километрах к северу расположено село Богоявленка,
– говорится в отчете британской разведки.
К слову, комментируя выход войск из Угледара, Зеленский отметил, что безопасность людей является главным для украинской стороны. Также он в очередной раз напомнил, что Украине нужно разрешение на удары дальнобойным оружием, чтобы не приходилось отступать.