Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник, отметив, что потеря Угледара не приведет к обвалу фронта. Он напомнил, что похожие ситуации уже были, в частности битва за Лисичанск, Северодонецк, Бахмут и Авдеевку. Оккупанты, к сожалению, захватили эти города, однако ВСУ продолжают бороться дальше.

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Стратегическая цель россиян

Петр Черник отметил, что, несмотря на сложные потери, господствующие высоты на поле боя остаются нашими.

Противник давил, давит и будет давить. Мы знаем его стратегическую цель – любой ценой выйти к административным границам Донецкой области,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он выразил мнение, что оккупантам не удастся этого достичь, ведь каждый час, каждый день работают в пользу Сил обороны.

Какая ситуация в Донецкой области: карта

Нам надо продержаться примерно месяц. Затем, обязательно, раскиснет почва, ведь скоро ожидаются серьезные осадки. Ни российская тяжелая техника, ни бойцы не смогут двигаться,

– сказал Черник.

Главное правило войны

Военный эксперт отметил, что обществу стоит отбросить негативные эмоции. Сейчас в информационном пространстве много размышлений о последствиях выхода из Угледара, мол, может произойти что-то плохое, однако, по его мнению, резких негативных изменений не произойдет.

Одно из главных правил войны – битвы можно проиграть, однако надо выиграть войну,

– объяснил он.

Петр Черник добавил, в истории Украины было много сложных моментов, но противостояние с врагом никогда не прекращалось.

Обратите внимание! Российские войска более 2,5 года не могли взять Угледар штурмом, неся значительные потери. По данным журналистов BBC, только 155 и 40 элитные бригады российской морской пехоты потеряли более 2 100 военных. Это погибшие, раненые и пропавшие без вести.