Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Петро Черник, зазначивши, що втрата Вугледара не призведе до обвалу фронту. Він нагадав, що схожі ситуації вже були, зокрема битва за Лисичанськ, Сіверськодонецьк, Бахмут та Авдіївку. Окупанти, на жаль, захопили ці міста, проте ЗСУ продовжують боротися далі.

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Стратегічна мета росіян

Петро Черник наголосив, що, попри складні втрати, панівні висоти на полі бою залишаються нашими.

Противник тиснув, тисне і буде тиснути. Ми знаємо його стратегічну мету – за будь-яку ціну вийти до адміністративних кордонів Донеччини,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Він висловив думку, що окупантам не вдасться цього досягти, адже кожна година, кожен день працюють на користь Сил оборони.

Яка ситуація на Донеччині: карта

Нам треба протриматись приблизно місяць. Потім, обов'язково, розкисне ґрунт, адже скоро очікуються серйозні опади. Ні російська важка техніка, ні бійці не зможуть рухатись,

– сказав Черник.

Головне правило війни

Військовий експерт зауважив, що суспільству варто відкинути негативні емоції. Зараз в інформаційному просторі багато роздумів про наслідки виходу із Вугледара, мовляв, може статись щось погане, проте, на його думку, різких негативних змін не відбудеться.

Одне з головних правил війни – битви можна програти, однак треба виграти війну,

– пояснив він.

Петро Черник додав, в історії України було багато складних моментів, але протистояння із ворогом ніколи не припинялось.

Зверніть увагу! Російські війська понад 2,5 роки не могли взяти Вугледар штурмом, зазнаючи значних втрат. За даними журналістів BBC, лише 155 та 40 елітні бригади російської морської піхоти втратили понад 2 100 військових. Це загиблі, поранені та зниклі безвісти.