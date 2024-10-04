Про це 24 Каналу повідомили у бригаді. Нагадаємо, що українські військові отримали розпорядження вийти з Вугледару 2 жовтня.

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Чи відвели 72 бригаду на відновлення

Ми відійшли на новий рубіж оборони і продовжуємо виконувати свій конституційний обов’язок,

– повідомили у бригаді.

Водночас один із неназваних військових 72 бригади розповів Суспільному, що окремі батальйони, які зазнали значних втрат у боях за Вугледар, наразі перебувають у Донецькій області на "відтяжці" в 10 – 15 кілометрах від фронту для доукомплектування.

Ще один військовий додав, що бригада залишається на тому ж напрямку, оскільки наразі немає іншого підрозділу, який міг би їх замінити.

У виданні "Слідство.Інфо" зауважили, що від серпня 2022 року у 72 ОМБр не відбулися ротації.

Також Суспільне звернулося до Генштабу з питанням, чи складнощі з ротацією 72 ОМБр пов'язані з випадками СЗЧ у 123 бригаді ТРО, про які стало відомо 3 жовтня.

У Генштабі відповіли, що наразі не можуть коментувати події на вугледарському напрямку, оскільки це може надати ворогу важливу інформацію.