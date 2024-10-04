Об этом 24 Каналу сообщили в бригаде. Напомним, что украинские военные получили распоряжение выйти из Угледара 2 октября.

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Отвели ли 72 бригаду на восстановление

Мы отошли на новый рубеж обороны и продолжаем выполнять свой конституционный долг,

– сообщили в бригаде.

В то же время один из неназванных военных 72 бригады рассказал Общественному, что отдельные батальоны, которые понесли значительные потери в боях за Угледар, сейчас находятся в Донецкой области на "оттяжке" в 10 – 15 километрах от фронта для доукомплектования.

Еще один военный добавил, что бригада остается на том же направлении, поскольку пока нет другого подразделения, который мог бы их заменить.

В издании "Слідство.Інфо" отметили, что с августа 2022 года в 72 ОМБр не состоялись ротации.

Также Общественное обратилось в Генштаб с вопросом, связаны ли сложности с ротацией 72 ОМБр со случаями СЗЧ в 123 бригаде ТРО, о которых стало известно 3 октября.

В Генштабе ответили, что пока не могут комментировать события на угледарском направлении, поскольку это может предоставить врагу важную информацию.