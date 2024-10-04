Только 155 и 40 бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2 100 человек с учетом тяжело раненых, погибших и пропавших без вести. Об этом пишут журналисты BBC.

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Угледар в Донецкой области считается стратегически важным пунктом: он расположен на высоте, и украинская армия могла оттуда наносить удары по логистическим путям противника.

Наиболее напряженными и кровопролитными были бои за город осенью 2022 и зимой 2023 года. Тогда враг на штурм города бросил свои элитные отряды морской пехоты – 155 и 40 бригады "черных беретов" при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных и добровольцев.

На основе открытых данных журналисты смогли подтвердить, что во время штурмов Угледара погибли по меньшей мере 211 морпехов 155 бригады морской пехоты российских вооруженных сил, еще 42 пропали без вести.

Это почти вчетверо больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне. Среди погибших – 19 офицеров, в том числе командир батальона Цирен Лубсанов.

Также на основе открытых данных смогли подтвердить гибель 72 солдат и офицеров 40 бригады "черных беретов". Установленное число потерь 155 и 40 бригад содержит только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского и Камчатского края, СМИ и соцсетях, и чье место службы смогли подтвердить. Реальное количество "черных беретов", погибших во время штурма Угледара, может быть примерно вдвое выше – то есть около 570 человек.

Количество людей, которые окончательно выбыли из строя из-за ранений в 155 и 40 бригадах, может составлять примерно 1 400 человек. А общее количество потерь "черных беретов" под Угледаром – до 2 100 человек.

Штурмы Угледара также нанесли серьезный урон мотострелковому батальону "Алга", сформированному в Татарстане и составленному из людей, добровольно подписавших контракт с российской армией уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. 6 февраля третья рота "Алга" попала в засаду вблизи Угледара. По меньшей мере 27 военнослужащих погибли, более 60 были ранены.