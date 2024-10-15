Стоит вспомнить, что большинство россиян, которые попадают к нам в плен, не отличаются военным мастерством. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что они пошли на фронт из-за тяжелых финансовых обстоятельств, долгов.

К теме Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

Как могут использовать бойцов из КНДР

"Именно поэтому враг сейчас ищет, где взять личный состав. Северная Корея – это диктатура и они готовятся воевать уже очень давно с Южной Кореей. Поэтому их не стоит недооценивать", – заметил Павел Нарожный.

В КНДР есть боеспособные подразделения, большое количество артиллерии. Она действительно низкого качества, но это компенсируется ее большим количеством. Могут ли корейцы воевать как пехота на первой линии? В этом есть большие сомнения.

И у нас, и у врага не хватает личного состава. Например, есть участок фронта, где не хватает людей. Его держит мощная боевая бригада, но за длительное время силы истощились. Яркий пример – 72 бригада, которая 2 года стояла в Угледаре. Их усиливали, но обычно это были подразделения ТРО.

Теперь представим, что воюет 155 бригада морской пехоты России, ей передали 3 батальона корейцев. С ними надо как-то коммуницировать, отдавать команды. Они должны объясниться с артиллерией, дронщиками, разведкой. Я не представляю, как это можно делать, имея языковой барьер,

– подчеркнул военный эксперт.

Но это не значит, что их нельзя использовать в других войсках, например, инженерных, а свои силы Россия перебросит в пехоту. Поэтому эту угрозу не стоит недооценивать, потому что бойцы из КНДР помогут освободить много личного состава россиян.

Напомним, что СМИ написали, что КНДР якобы готовит 100 тысяч бойцов для войны в Украине. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко назвал это выдумкой.