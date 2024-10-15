Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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Что говорят в СНБО

Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока – выдумки,

– говорится в сообщении.

Отметим, что в сети недавно появилась информация, что Северная Корея может отправить на войну в Украине от 10 до 100 тысяч военных в помощь России.

"Учитывая, что северокорейцы ни с чем не считаются. Ни с какими законами, ни с какими правилами, то, имея более чем миллионную армию, то полмиллиона, например, столько сколько сейчас чуть больше россиян на линии фронта, вполне можно предположить, что они могут направить на эту войну", – сказал эксперт Алексей Гетьман.

Он добавил, что в КНДР прекрасно понимают, что Южная Корея на них нападать не будет. "Скорее всего, хотя все может быть... Но я условно говорю. Северная Корея – это маленькая страна с точки зрения размеров. Но у них армия примерно такая как армия России. И поэтому пусть не полмиллиона, но даже 10, 20, 30, 100 тысяч – это вполне возможно, что они могут это сделать", – отметил он.

Эксперт считает, что это точно будет большой проблемой для Украины, ведь дополнительные силы скорее всего не будут распылены по разным подразделениям армии России. Это будет отдельное подразделение, если они будут участвовать в военных действиях. Вполне возможно, что эти военные будут задействованы в тылу, не на линии фронта. "И тогда те (российские военные – ред.), которые сейчас задействованы в тылу, они могут быть перемещены непосредственно на линию фронта", – добавил Гетьман.