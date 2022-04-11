Бійці ЗСУ відтворили на новий лад картину "Козаки пишуть листа турецькому султану"

Військовослужбовці Збройних Сил України відтворили на новий лад картину Іллі Рєпіна. Мовиться про відому роботу "Козаки пишуть листа турецькому султану".

Світлину розмістив у своєму телеграмі радник глави МВС Антон Геращенко. Тільки цього разу наші козаки звертались не до турецького султана, а до рашиського фюрера.

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Бійці ЗСУ відтворили картину, як запорожці звертались до султана

Українські козаки фашистському фюреру!

– написав Геращенко.

Політик, окрім світлини, опублікував й текст написаний як аналогія до листа 1676 року. Тоді козаки відповіли на вимогу османського султана Мехмеда IV здатися – запорожці написали султану, назвавши його шайтаном турецьким, проклятого чорта братом та перерахували з десяток образ, закінчивши нецензурною лексикою та закликом до султана "поцілуй за те у с*аку нас".

Новий лист вже ЗСУ до склали до президента Росії, який напав на Україну: "Ти, путін, чорт російський і клятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар. Який ти до біса лицар, коли голою дупою їжака не вб'єш. Чорт ти, вис**на твоя морда. Не будеш ти, су**н ти син, синів християнських під собою мати, твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою, розпро**б твою матір".

ЗСУ написали листа російському диктатору / Фото Антона Геращенка та з "Вікіпедії"

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