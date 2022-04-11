Бернов родом з Вінниччини. Він вирушив боротися з окупантами на Донбас у 2016 році.

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Розвідник без ніг служить на блокпосту

У 2016 році Бернов пішов служити до 131 окремого розвідувального батальйону на посаду головного сержанта взводу та старшого механіка-водія. Захисник провів чимало часу в найгарячіших точках на Донбасі.

Товариш бійця Олег Оркуша розповів, що у 2017 році Бернов отримав важке поранення, врятувавши побратимів. Захисник крикнув їм, аби усі лягли, а сам відкинув ногою гранату. Проте не вистачило буквально долі секунди – Бернову відірвало обидві ноги до колін вибуховою хвилею. Його доправили до Харкова військовою санавіацією.

У 2020 році ветеран переміг на змаганнях "Ігри героїв" у Харкові, а в Києві – виборов бронзу.

Маючи першу групу інвалідності, він вправно дає раду комбайну та трактору, їздить на мотоблоку, скутері та автомобілі. Вдома виконує всі чоловічі роботи, є прикладом для синів, які вирішили обрати чоловічі професії – стати бійцями підрозділу надзвичайних ситуацій,

– зазначив місцевий журналіст Павло Діброва.

Він додав, що після нападу Росії на Україну Бернов звернувся до місцевого військкомату, бо хотів допомогти боронити країну. Однак ветерану відмовили. Те ж саме трапилось і в колишній військовій частині.

Проте відмови не зламали бойового духу Бернова. Наразі він несе службу на одному з блокпостів. За словами Діброва, земляки захоплюються ветераном та вважають його справжнім героєм.

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