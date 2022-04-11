Рівнянин надіслав лист до очільника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля. Власне, саме він і розповів про цей випадок.
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70-річний чоловік надихає, але на фронт йому не можна
Дідусь написав у листі, що у військкоматі відмовляються відправити його воювати.Спершу він звернувся до поліції, але там не допомогли.
Тож пенсіонер вирішив написати лист до начальника Рівненської ОВА з проханням видати зброю і відправити на фронт. Коваль сказав, що це – неможливо.
Зрозуміло, що у зв'язку із його віком – наразі це неможливо. Але такі люди – приклад того, наскільки надійний тил на Рівненщині,
– наголосив Віталій Коваль.
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