Жорстока гра на виживання: що відбувається з біженцями на Балканах

Біженці, що потрапили на кордон Боснії та Хорватії, змушені практично виживати, а місцева поліція поводиться жорстоко. Надій потрапити далі у ЄС наразі практично немає. Але й на Балканах вони мало кому потрібні.

Біженці застрягли на кордоні між Боснією та Хорватією і змушені вести важку боротьбу за виживання у складних природних умовах. Поліція ж поводиться з ними жорстоко, повідомляють VICE News.

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Далекий шлях з Афганістану

Незавершений фермерський будинок стоїть на пагорбистому північно-західному куті Боснії й Герцеговини, у кілометрі від кордону з Хорватією. Там немає нормальних вікон та дверей, але є дах та голі цегляні стіни. От і весь захист від холодної балканської зими. Норуз, батько з Афганістану, підіймає свою дружину та чотирьох доньок віком від 5 до 15.

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Четверта ранку і він запалює вогонь, щоб розморозити свої рукавички та чоботи і в останній раз зігрітися перед виснажливим переходом до Хорватії. У них достатньо їжі на 10 діб, хоча вони знають – ця частина подорожі не займе стільки часу. "Будь обережна сьогодні, – каже він одній з доньок, застібаючи пухку куртку до підборіддя. – Нам не можна створювати шум, ми маємо йти повільно і тихо".

Те, чого Норуз остерігається, лежить по інший бік кордону. Він знає, бо вже пробував цей шлях чотири рази, але хорватська поліція кожен раз повертала його назад до Боснії. Вже понад рік, як ця родина покинула Іран, де вони теж жили як біженці з маленьким числом прав. Вони перейшли кордон з Туреччиною і подорожували по країні, поки не знайшли човен та переправу на грецькі острови.

Далі були сім місяців у таборі мігрантів на острові Хіос і перехід через три країни Балкан до кантону Уна-Сана, Боснія та Герцеговина. В цілому, родина хоче потрапити кудись у Північну Європу, де можна отримати притулок. Але спершу треба пройти через Хорватію. "Ми маємо йти туди. Неважливо, скільки часу це займе".

Норуз та його дружина у тимчасовому будинку / Фото VICE News

Коли всі встали та зібрались, шестеро починають йти. Спочатку Норуз світить на землю тьмяним світлом мобільного телефону для наймолодшої дівчинки. Але через кілька сотень метрів просто бере її за руку. Вони лишають головну дорогу заради брудного ґрунтового шляху, поки навколишній світ ще чорний.

Через кілька годин VICE News отримує повідомлення, що і п'ята спроба пройти провалилася. Але попри це і на насилля, вони продовжать намагатися. Можливо, у них навіть вийде, кажуть зібрані дані.

Балканська дорога: як потрапити до Європи

На шостий раз їм пощастило просунутися глибше на територію Хорватії й навряд чи будуть повернуті до Боснії. Ще один пункт плану був виконаний, зараз Норуз та родина у центрі прийому біженців.

Напрям, яким йде Норуз часто називають "балканським шляхом". Став знаменитим під час першої навали біженців у 2015 році, коли ним пройшли сотні тисяч людей. Він вів з Греції до Західної та Північної Європи.

Варіанти пройти "Балканську дорогу" / Карта NEXUS Institute

Але він часто змінювався з того часу. Спочатку Угорщина під проводом радикально антимігрантського прем'єра Віктора Орбана посилила свій кордон з Сербією. Там спалахували протести, які угорці заспокоювали водяними гарматами та сльозогінним газом. Тому потік почав йти до західної Хорватії.

Команда VICE News бачила перші моменти, коли люди переходили з однієї держави в іншу. Цікаво, що хорватська поліція, знаючи про тисячі, що йдуть у їхньому напрямі, поводилася добре та гостинно (люди тут цим відомі). Голова уряду Хорватії заявив, що його країна хоче "прийняти та направити" біженців через країну.

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Але це було п'ять років тому. Зараз же все змінилося. Абід Алі, 33-річний мігрант з Пакистану, який застряг у районі кордону, сказав: "поліція перекидає нас як футбольний м'яч". Зараз він та ще 1000 людей перебувають у таборі Ліра – одному з кількох офіційних таборів в Уна-Сані.

Насильство та знущання Абід запросив журналістів у армійський намет, де він живе з 40 іншими людьми, переважно теж з Півдня Азії. На його голові – зо два десятки швів від двох травм. Він каже, що його побили копи Хорватії під час 18 спроб перетнути кордон. У Абіда вкрали телефон та гроші, його одяг та взуття були зняті та спалені. Тож він повернувся у Боснію босим та ледь вдягнутим.

Іншому наметі мали схожі історії насильства та поганого поводження з боку хорватських поліцейських. Але лише деякі наважилися говорити відкрито, тому що скоро вони знову спробують пройти.

Локальні "голодні ігри"

Процес спроб перейти до Хорватії мігранти часто називають "грою". "Іноді ми програємо, іноді ми виграємо", – філософськи сказав Абід Алі.

Для правозахисників, відправлення мігрантів назад без розгляду їхньої справи або шансу податися на притулок – нелегально з точки зору міжнародного права, а також законів ЄС та самої Хорватії.

Данська Рада у справах біженців зібрала понад 21 тисячу повідомлень про відтиснення мігрантів з травня 2019 року. Разом з іншими сімома неурядовими організаціями, Рада закликала ЄС встановити незалежний механізм для моніторингу та розслідування заяв. Загреб більшою мірою відкидав звинувачення та обіцяв власну перевірку.

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Зміна настрою у владі в таких країнах як Хорватія, зображається і на місцевому населенні. Коли потік лише починався, не було нестачі в емпатії та підтримці. Врешті-решт, це була колишня Югославія, під час її розпаду у 1990-х вона стала ареною для найбільш жорстоких конфліктів. Понад 100 тисяч загинуло, мільйони були переміщені.

Акція мігрантів у Боснії проти умов утримання / Фото EURActiv

Коли мігранти приходили в місто, то місцеві стукали у двері сусідів, хоча їхні будинки ще були пошрамовані війною 20 років тому. Вони збирали їжу та гроші для тих, хто просто проходив повз.

Нові мігранти Але з плином часу, динаміка мігрантів змінилася. Тоді більшість втікала від війн у Сирії, Афганістані та Іраку. Тепер люди тікають від диктатури та економічних труднощів з країн, що не охоплені конфліктом, переважно це Північна Африка та Південна Азія.

"Немає агресії проти Пакистану, Марокко, Ірак більше не воює", – сказав VICE News Фікрет Драгановіч, житель боснійського міста Біхач (найбільше в кантоні Уна-Сана).

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Біхач – хаб для мігрантів та біженців, які планують йти далі. "Потік нескінченний, ми хочемо це зупинити", – додав Фікрет. Чотири місяці тому, Драганович та інші місцеві жителі протестували проти влади, яка хотіла поселити людей на закинутій фабриці недалеко від будинку Фікрета. Після акції, чиновники відмовились від ідеї. Щоб вони не змінили думку, протести продовжувалися кожен день.

Ми не фашисти, ми не маємо нічого проти мігрантів,

– сказав інший місцевий, Хатіджа Мурешкіч.

Проблема, на його думку – у Греції та Євросоюзі загалом, які дозволяють йти через Балкани.

Наплив мігрантів розпалює протистояння в Боснії / Фото Bangkok Post

Ваня Стокіч, головна редакторка сайту eTrafika про маргіналізованих людей, включаючи мігрантів, каже: думка змінюється, оскільки криза в Боснії тягнеться вже чотири роки. "Місцеві просто хочуть, щоб справи повернулися у домігрантські часи", – сказала вона.

Стокіч також звинувачує місцеві медіа та кілька нових сайтів у розпалюванні вогню антимігрантських настроїв в країні. Вона вказала на повідомлення про бійців ІДІЛ у таборах або що їхні жителі вчинили вбивство чи зґвалтування.

Але якщо спитати поліцію, вона нічого не знає про такі випадки. "Хай що стається, але винні – мігранти. Це найлегше, бо вони не можуть захистити себе", – підкреслює Стокіч.

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По інформації ООН, за три роки (2018-2021) близько 70 тисяч людей пройшло через Боснію і Герцеговину. Залишилося менш як 10 тисяч, тобто більшість продовжила шлях до країн ЄС (кілька сотень було репатрійовано додому). "Гра", мабуть, окупиться, але для цього треба продовжувати грати.