Бізнес по-британськи: які є можливості для українців

Через війну українським підприємцям випало "приміряти" закордонний бізнес-досвід, працюючи по всьому світу. Зрозуміти, що підійде, а де – "тисне", "незручно" та "натирає". Хтось вже відкрив бізнес за кордоном, а хтось чекає, коли війна закінчиться, і можна буде щось з цього досвіду застосувати у своїй країні. Що в цьому контексті пропонує Велика Британія – читайте в колонці для сайту 24 Каналу.

Отже, welcome to London! З одного боку – вайб монархії, класичних детективів, примхливої погоди та затишних вінтажних кебів. З іншого – магніт для скандальних олігархів зі всього світу на піку їх фінансових можливостей. Це зрозуміло. А як ведуть бізнес звичайні, нормальні та чесні британці? Розібратися в цьому допомогла поїздка до Великої Британії.

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Чим Лондон відрізняється від інших бізнес-столиць

Можна піддавати сумніву істотний вплив культурного життя на бізнес, а можна просто згадати, що в Лондоні 66 театрів з неймовірною кількістю світових мюзиклів і вистав. Вони й самі заробляють і приваблюють усіх, хто вміє заробляти. До речі, мистецтво – це важлива частина експорту. Навіть в Голлівуді вже давно змирилися, що саме актори британської театральної школи – це гарантія успішного прокату.

І, звичайно, "пульс" британського бізнесу – Лондон-Сіті, де розташовані офіси усіх фінансових та tech-компаній. Кажуть, що навіть монарх має отримувати спеціальний дозвіл, щоб заїхати на цю територію – напевно, щоб не порушити своїм візитом стабільність ритму заробляння грошей. А ще Лондон-Сіті – це велика кількість постійних бізнес-заходів, які варто відвідувати задля нових ділових знайомств.

Нетворкінг по-британськи: від small talk до business-party

Спілкуючись в Лондоні з підприємцями, ми помітили, що бізнес-менталітет українців і британців суттєво відрізняється. Українці звикли до більш брутального підходу у розв'язанні питань, а от у Великій Британії треба встановлювати відносини, причому задовго до початку, власне, самого бізнесу.

До переліку "інструментів" входить навіть small talk – на буденні теми від дітей і хобі до собак і погоди. До речі, small talk про місцевий клімат може бути на пів години – заведено пожалітися на погану погоду, перш ніж переходити до справи. Тобто спочатку будуємо навіть не комунікацію, а саме стосунки, а вже потім переходимо до справи.

Такі відносини стартують у пабах, на різноманітних нетворкінгах, під час вечірок у закритих бізнес-клубах. Це для українців щось нове, тому що у нас зазвичай треба швидко бігти, швидко вдарити по руках.

Британці ж намагаються диверсифікувати ризики майбутнього партнерства на самому початку. Саме тому вони уважно придивляються один до одного під час спілкування на нейтральні теми, де розкривається сутність людини, адже переконані: чисто ділова розмова може сховати щось важливе за відполірованими формулюваннями. Мабуть, це головна відмінність в налагодженні бізнес-стосунків між нами та ними.

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Тому правильна відповідь на питання, скільки часу потрібно компанії на те, щоб почати свою операційну діяльність у Великій Британії, звучатиме приблизно так: "Ми можемо зареєструвати компанію за один день, але далі слід почати будувати відносини". Мовиться про якісну комунікацію, пошук спільних можливостей, поступову інтеграцію у локальну екосистему – це дуже допомагає, особливо на початковому етапі.

Взаємодія бізнесу з державою

Перебуваючи у Великій Британії, мені цікаво було дізнатися про те, як держава веде діалог з бізнесом та з чим доводиться стикатися українським підприємцям тут. На це один зі співрозмовників зауважив, що з перевірками взагалі немає проблем. Якщо чесно ведеться бізнес – ніхто не буде навмисно заважати та чинити перепони, не кажучи вже про утиски та "віджими".

На питання, чи багато розглядається справ щодо бізнесу в суді, місцеві юристи нам відповіли, що це досить дорога історія. Та і в принципі немає такого, щоб була практика постійного судового оскарження – все врегульовано контрактами.

Британський бізнес має досить високий рівень диджиталізації. Наприклад, існує єдиний державний реєстр "Companies House". Він повністю відкритий: там можна знайти всю інформацію про компанію – хто в ній є директором, засновником, фінальним бенефіціаром, а також завантажити річні звіти та інші документи.

Відповідно, цей ресурс допомагає бізнесу злагоджено взаємодіяти з державними органами. Це саме стосується і податків, де на єдиному порталі розписані всі нюанси і є калькулятори. Тобто працює така система, що дозволяє зареєструвати компанію протягом одного дня і далі самостійно вести бізнес, не користуючись вартісними послугами юристів чи бухгалтерів.

На початку – борд локальних експертів

При започаткуванні бізнесу середнього або великого сегмента (і особливо – в специфічних галузях) тут рекомендується створювати так званий "борд" компанії, запрошуючи до нього британців (наприклад, які вже на пенсії), в яких є експертний досвід, близький до вашого типу бізнесу.

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Цей борд може складати кілька осіб, які отримують щомісячну винагороду. Ці люди допоможуть іноземному бізнесу, що заходить на територію Великої Британії, отримати більше профітів через локальні зв'язки з державними органами, локальними компаніями, тендерними комітетами тощо. Без цього буде дуже важко, наприклад, в галузі нерухомості або miltech-стартапів.

І, звісно, щоб започаткувати бізнес, потрібно мати зареєстровану локальну юридичну особу. До речі, це може бути "дочка" української компанії.

Довіряй, але перевіряй: compliance по-британськи

Комплаєнс, тобто перевірка партнерів – обов'язкова процедура для всіх бізнесменів у Великій Британії. Зазвичай це моніторинг за специфічними професійними базами, коли аналізуються всі зв'язки, опис бізнесу, контрагенти, проводиться перевірка на маркери фінансування тероризму, а також на наявність недобросовісних фінансових операцій на кшталт "відмивання" коштів.

Державні та фінансові установи можуть запросити довідку про відсутність судимості в країні фактичного проживання. Ну і, звісно, вказати джерело походження коштів: при відкритті рахунку в банку, при отриманні або ввезенні коштів має бути підтвердження, що ти заробив цей капітал чесно сплативши податки.

Range Rover: особливості та враження

Під час поїздки вдалося відвідати офіси Microsoft, Google, Amazon. Не можу сказати, що вони вразили чимось особливим. Наші Creative States не гірші. А ось Range Rover виявився дуже цікавим і здивував неймовірною кількістю роботів. На заводі їх працює понад 700. Всі вони за якихось 36 годин складають машину, як великий конструктор Lego.

Які бізнеси можуть бути цікавими британцям

При цьому частину послуг з логістики всередині заводу виконують співробітники DHL. Тобто, попри високі стандарти безпеки та суворий захист технологій (заборона знімання, наприклад), тут присутні співробітники іншої компанії, які є частиною заводу.

Особливість Великої Британії в тому, що тут розвивають власний ринок інвестицій для залучення насамперед британських грошей, а не американських чи європейських. Ті, хто мають капітали у Великій Британії, почали розвивати інвестиційну привабливість і залучати стартапи, щоб заможні британці могли вигідно вкладати гроші. На державному рівні розроблені певні заходи в галузі податків, щоб залучати більше нових проєктів. Тому українські IT-стартапи можуть пропонувати свої ідеї британським інвестиційним фондам. Цікавими для інвесторів можуть бути не тільки розробки застосунків, але й все, що стосується автоматизації в агросфері, ритейлі та інших галузях.

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До речі, мовиться не лише про ІТ. Наприклад, показовою була історія українки, що переїхала до Лондона з Івано-Франківська, щоб відкрити меблевий бізнес з власним виробництвом. І в неї все вийшло!

Отже, можливості для бізнесу у Великій Британії є. Але тут не працює фактор фортуни, "золотої таблетки" чи родича в парламенті. Українські підприємці мають розуміти певні місцеві особливості та традиції, щоб органічно інтегруватися у локальне бізнес-ком'юніті, і працювати над цим.

Загалом це дуже сприятлива для ведення бізнесу країна в багатьох аспектах – від зрозумілої взаємодії з державними структурами та податковою системою до можливостей масштабуватися і набувати міжнародний досвід. Головне – вести бізнес максимально прозоро і дуже-дуже багато працювати. Ризики – як і скрізь у підприємництві, де вони є – там і шампанське. Чи вам вже більше до вподоби бренді?